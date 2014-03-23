ВЫПУСК № 14 АПРЕЛЬ 2013

Прощай, Учитель

Сердце Ахсара

Не стало Галазова… Сердце Ахсарбека Хаджимурзаевича не выдержало…

Я был у него дома около месяца назад, назавтра он вылетал в Москву в клинику, чтобы пройти очередной курс лечения. После тяжелейшего перелома тазобедренной кости он передвигался по квартире с помощью костыля и специального, похожего на стул, приспособления. Чувствовалось, что каждый шаг ему давался с огромным трудом, но он держался и всем своим видом давал понять, что не сломлен болезнью. Предложил, как полагается, отведать хлеб-соль… Глаза мои видели обыкновенного старика-осетина, но во время общения с ним все мое естество ощущало действие какого-то мощного магнетизма, исходящего от него, и я ни на секунду не забывал – это Галазов!

Говорили на разные темы – о жизни, о политике и, разумеется, о футболе. За что-то в моей профессиональной деятельности он меня похвалил, за что-то выразил откровенное неудовольствие. Я смиренно внимал всему, что он говорил. Если бы знать, что вижу его в последний раз, может, я бы вел себя по-другому или говорил другие слова. Хотя – нет. И делал и говорил бы все то же самое, потому что при этом человеке нельзя было быть неискренним. Создавалось ощущение, что когда он смотрит на тебя своими галазовскими глазами, то видит насквозь лучше любого рентгеновского аппарата.

Да, сердце Ахсарбека Хаджимурзаевича не выдержало. Устало сердце и перестало биться. Устало потому, что оно работало не на одного человека. Это сердце переживало за всю нашу огромную страну! Когда враги уничтожали великий Союз! Это сердце учащенно билось ради всего Кавказа! Когда Кавказ сотрясали межэтнические конфликты! Это сердце горело и кровоточило во имя Осетии! Когда с юга и с востока нас хотели лишить жизненного пространства! Это сердце тихо болело и ныло, когда познало предательство. Это сердце старого учителя захлебнулось в слезах в дни бесланской катастрофы!

Мне часто приходилось встречаться с этим человеком: я был его студентом, затем по работе и по жизни, но плачущим я видел его только дважды. Это было после Беслана. Я спросил его, почему допустили столько жертв. С глаз этого великого старшего полились ручьем слезы. Он мне сказал, что туда, в зал к детям, надо было войти президенту республики. «Но ведь президента не пустили туда силовые структуры», – возразил я. И получил просто ошеломивший меня ответ: «Юрæ, зæгъ-ма, мæн исчи баурæдтаид?»

Порой приходилось спорить, да и сейчас идут споры: должен был войти или нет руководитель республики к захваченным террористами детям в спортзал первой бесланской школы? Мнения всегда разные, но все единодушны в одном: если бы это был Галазов, он бы вошел!

Помню еще один случай. Блистательная победа ЦСКА, возглавляемого Газзаевым, в розыгрыше Кубка УЕФА. Тогда депутат Государственной Думы Арсен Фадзаев настоял на том, чтобы кубок был привезен в Осетию, чтобы люди порадовались успеху земляка. На торжества был приглашен Ахсарбек Галазов. Мне довелось быть ведущим спортивного праздника во Дворце спорта «Манеж». И я был очевидцем триумфа. Нет, не только и не столько победителей Еврокубка – это был триумф Галазова. Когда я объявил, что на торжества прибыл первый президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, весь «Манеж» встал и стоя приветствовал этого человека. Это было искреннее проявление всенародной любви и уважения. Но лично меня потрясло не это, вернее, не только это.

Когда Кубок УЕФА привезли в Беслан, вся спортивная делегация посетила «Город Ангелов». Мы шли в скорбном молчании. Но, когда убитые горем родственники погибших, находившиеся в тот день на кладбище, увидели Галазова, началось что-то невообразимое… Люди подходили именно к нему, брали его за руки и, умоляюще глядя ему в глаза, в голос стеная, вопрошали: «Æхсарбег, уæд та ма нын ды зæгъ исты!» Но что мог ответить им старый учитель? Он шел молча… и плакал. Ирон лæджы цæссыгæй уæззаудæр æмæ судзагдæр, æвæццæгæн, а дунейы ницы ис!

Да, сердце Ахсара могло не выдержать! Не способно, видимо, обыкновенное человеческое сердце вынести такие нечеловеческие нагрузки, которым подвергал его Ахсарбек Хаджимурзаевич.

Сегодня много пишут о Галазове. Пишут в основном хорошо, честно, объективно. Понятно, что безгрешных людей нет. Не был, видимо, ангелом и Ахсарбек Хаджимурзаевич. Но то, что это был посланник Божий на землю Осетии в эпоху крушения всего и вся, никто не сможет оспорить, даже его недруги! Галазов стал символом при жизни! Галазов и Осетия – синонимы! Никому из бывших и последующих руководителей Осетии не удалось стать официальным и реальным лидером нации. Этой высшей власти смог добиться только Галазов. На эту, самую высокую должность невозможно назначить. Это даже не от Бога. Это гораздо выше. И зовется это – адæмы фарн! Адæмы фарнæй та хъаруджындæр æмæ ахадгæдæр ницы ис!

Абон Æхсарбег ацыди йе ’цæг дунемæ. Æнæхъæн Ирыстон сыстад фæстаг фæндараст зæгъынмæ йæ раздзогæн, йæ фæтæгæн. Рухсаг у, Æхсарбег! Дæ рухс ном никуы ферох уыдзæн рæстаг адæмæй! Зонæм æй, дзæнæтæй дæр хæрзаудæн кæй кæндзынæ дæ гыццыл Ирыстоны адæмыл!

Юрий Фидаров

Арсен Фадзаев:

– Мне посчастливилось знать Ахсарбека Хаджимурзаевича давно и близко. Это был невероятно порядочный человек, патриот своей республики, своей страны. Я гордился нашим старшим, первым президентом нашей республики. Думаю, что все люди, которые знали его хорошо, гордились им, ведь он работал в самые тяжелые времена для Северной Осетии –

после распада СССР. Я думаю, старшее поколение помнит, как сложно было работать, сколько было проблем. Это были годы разгула криминала, экономического и социального упадка в России. И Ахсарбек Хаджимурзаевич все делал для того, чтобы достойно представлять нашу республику.

Эдуард ДАУРОВ, заслуженный артист РСО-Алания:

– Человек не бессмертен, и все равно есть люди, уход которых, несмотря на долгую и длинную жизнь, вызывает горечь и сожаление!

Для меня какую-то свою уникальную роль сыграл каждый из трех братьев Галазовых! Юрий Хаджимурзаевич был директором моей школы, Эльбрус Хаджимурзаевич был удивительно внимательным и чутким доктором, всю свою жизнь отдавшим больнице родного Хумалага!

Ахсарбек Хаджимурзаевич был моим ректором и даже, несмотря на огромную занятость, читал мне лекции!

В моем восприятии он был скромным и очень интеллигентным человеком. Мне всегда казалось, что он слишком мягковат для политика, но каждый его поступок, каждое его действие показывали совсем иного человека – твердого в своих убеждениях, непреклонного в достижении поставленных целей и решении сложнейших политических и экономических задач.

Он в полной мере испытал на себе и восхищение, и яростное неприятие порой одних и тех же людей. Он был первым президентом республики в сложнейший период российской истории, когда многие проблемы приходилось решать без надежды на реальную помощь центра, а иногда вопреки ему. Он не оправдывался, хотя мог бы объяснить многое, он так и не научился делать из административного ресурса грозное оружие! Сегодня можно с полным правом сказать, что мы жили во вполне демократическом обществе, в котором открыто и громко звучал голос оппозиции, указывавшей на проблемы реальные и мнимые, решение которых не всегда было возможно на местном уровне.

Парадоксальным образом при нем произошел новый подъем культуры, хотя кто-то обратит внимание и на рост преступности – он однозначно не был его причиной! При Ахсарбеке Галазове родился эстрадный оркестр, носящий сегодня имя Кима Суанова, появился конный театр «Нарты», театр «Арвайдан». На государственном уровне отмечались юбилеи всех значимых и знаковых мастеров и деятелей культуры и искусства.

При нем наша команда «Спартак-Алания» стала чемпионом России по футболу!

Не его вина, что нарастание социально-экономических проблем пришлось на последние годы его правления, он заплатил за них по полному счету – проигрышем на президентских выборах! Мы не сразу заметили и поняли, что и проиграл он их вполне достойно – Осетия уже после Ахсарбека Галазова увидела, как могут мертвой хваткой цепляться за власть!

За прошедшие годы мы больше и лучше узнали и поняли этого человека. Что-то простили, что-то не смогли. Но он все равно остался для большинства личностью неординарной и выдающейся, человеком, искренне болевшим за Осетию, любившим ее и стремившимся сделать максимально возможное для ее блага.

Именно таким он и останется в памяти тех, кто знал Ахсарбека Галазова при жизни. Именно таким он откроется для любого, кто сможет освободиться от обид мнимых и настоящих, от шелухи из сплетен и слухов, пусть для этого понадобятся годы и годы. Он был первым президентом Осетии. В очень многом в памяти народа он навсегда останется ПЕРВЫМ!

Хасан Албегонов, член Общественной палаты РСО-Алания:

– С Ахсарбком Галазовым я знаком очень близко и очень давно. Моя работа была связана со строительством. Он занимал посты министра образования, ректора университета, позже стал первым президентом нашей республики. По работе мы пересекались. В свое время я стал депутатом Верховного Совета республики. Многие вопросы мы с Ахсарбеком Хаджимурзаевичем в ту пору вместе решали. Будучи в Москве, я видел, каким непререкаемым авторитетом пользовался этот человек у руководства страны. Его называли не иначе, как «мудрым горцем». В сложный для республики период многие важные вопросы, знаю, он решал напрямую с председателем правительства Виктором Черномырдиным, чему я сам был свидетелем.

Ахсарбек Галазов возглавлял Северную Осетию в очень сложное для республики время. Он болел душой за то, что происходило тогда и на Севере, и на Юге, и делал все от него зависящее для стабилизации обстановки. Вспомните события 1991–1992 годов, конфликты с Грузией, Ингушетией. Совет ветеранов спорта организовал тогда ополчение, которое возглавил Бибо Дзуцев. Ахсарбек

Хаджимурзаевич в ту пору часто встречался с нами, советовался даже по вопросам, которые предстояло решать с руководством страны. Он всегда отличался выдержкой, взвешенностью решений, дальновидностью.

В своей деятельности Ахсарбек Галазов уделял много внимания молодежи, а также ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Знаю, что он часто общался с Биларом Емазаевичем Кабалоевым, другими ветеранами.

Галазов-политик всегда достойно представлял свой народ, свою республику, отстаивая на самом высоком уровне интересы как Севера, так и Юга Осетии.

Возрождение нашей футбольной команды «Спартак-Алания», которая в 1995 году стала чемпионом страны, – это тоже заслуга Ахсарбека Хаджимурзаевича, который вообще уделял развитию спорта большое внимание. У него сложились добрые отношения со многими нашими спортсменами.

Сердечный он был человек. Его назвали человеком эпохи. И это справедливо. Ахсарбек Галазов был достойным сыном своего народа.

Михаид Дзбоев, скульптор, заслуженный художник России, народный художник РСО-А:

– Ахсарбек Галазов остался в моей памяти большим человеком. Познакомились мы с ним в 1975 году. Он тогда был ректором СОГУ. И благодаря ему я стал автором памятника не вернувшимся с войны студентам университета. С тех пор у нас установились очень добрые, теплые отношения. Ахсарбек Хаджимурзаевич вообще был человеком душевным.

Его президентство пришлось на очень тяжелые годы. Но он достойно выдержал все испытания, не уронив чести руководителя высокого ранга.

Ахсарбек Хаджимурзаевич обладал широким кругозором. Знал наизусть всего Коста, стихи которого частенько декламировал.

Галазов открывал ряд моих работ. И меня всегда поражало, до какой степени глубоко он мог проникнуть в суть того, о чем хотел сказать автор. Что было особенно приятно: мнение о моих работах он выражал неизменно в хорошей тональности. Накануне открытия мемориальной доски Бибо Ватаеву Ахсарбек Хаджимурзаевич, несмотря на то, что был болен, помню, позвонил мне и даже перенес свою поездку в Москву, чтобы присутствовать на церемонии открытия мемориальной доски выдающемуся артисту. Он умел ценить таланты, помогал им, поддерживал их.

Большой руководитель, большая личность… В нем четко вырисовывался характер осетина. Заслугой Ахсарбека Галазова является, на мой взгляд, и то, что во время его президентства день рождения Коста Хетагурова стал всенародным праздником. Наш первый президент хорошо чувствовал душу поэта, как, может быть, никто другой. К большому сожалению, в настоящее время День Коста не отмечается так широко, как при Галазове. Эта традиция практически сошла на нет.

Светлая память Ахсарбеку Хаджимурзаевичу Галазову – замечательному человеку, мудрому политику, настоящему осетину.

Марк Петрушанский,

председатель еврейского национально-культурного

общества «Шолом»:

– С глубоким прискорбием я узнал о том, что ушел из жизни первый президент нашей республики Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов. Мне лично посчастливилось часто с ним общаться и в официальной обстановке, и в неформальной.

Президентство Ахсарбека Хаджимурзаевича пришлось на очень сложное время – лихие 90-е, период «разгула демократии», когда на карту были поставлены как судьба Осетии, так и судьба всей России. Вот в какой период он стал президентом, взвалив на свои плечи огромную ответственность за Осетию и ее многонациональный народ.

Примечательно, что сам Ахсарбек Галазов вышел из народа, он простой сельский парень. Его отец, оклеветанный, погиб в годы репрессий. Ахсарбек Хаджимурзаевич часто об этом рассказывал. В самом начале жизненного пути на его долю выпало немало испытаний. Но, несмотря на все пережитое, он не ожесточился, не затаил обиду, как многие другие. Он окончил институт, начал работать простым сельским учителем, жил в бедности, в суровых послевоенных условиях. Ахсарбек Галазов очень достойно прошел путь от сельского учителя до президента субъекта Российской Федерации.

Что меня всегда поражало и подкупало в этом человеке, так это его интеллигентность. Галазов был осетином до мозга костей. Он любил Осетию, гордился своим народом. И в то же время он был истинным русским интеллигентом. Человек широко образованный, эрудированный, он прекрасно говорил по-русски, хорошо разбирался в поэзии, литературе, искусстве. Любил и хорошо знал творчество Коста Хетагурова, которого часто цитировал.

Ахсарбек Галазов был человеком мягким, демократичным, очень доступным, исключительно скромным, незлопамятным. Хотя ему в те годы очень доставалось. Как грибы после дождя росли тогда разного толка партии, издавались разнообразные газеты. Царила полная анархия. На страницах отдельных изданий Галазова поливали грязью. А он… Он относился к этому с юмором и тонко поддевал клеветников. Ахсарбек Хаджимурзаевич вообще отличался остроумием и частенько к месту приводил осетинские пословицы и поговорки, которые нам переводил.

Когда я вспоминаю Галазова, на ум приходит одно слово – «учитель». Он был настоящим учителем, таким, как Макаренко. И очень добрым человеком, как и его безвинно пострадавший отец. В репрессиях, как известно, погибают лучшие – порядочные люди, хорошие специалисты, беззащитные перед завистью и клеветой.

И хотя Ахсарбек Хаджимурзаевич по натуре был человеком мягким и добрым, он становился жестким и последовательным, когда отстаивал интересы Осетии, ее многонационального народа.

Галазов был прекрасным политиком, тонко чувствующим Кавказ. Он всегда повторял: «Нет Северного и Южного Кавказа. Кавказ един. Если в каком-то уголке Кавказа полыхнет конфликт, полыхнет по всему Кавказу». Время показало, что он был прав. Прав он был и когда говорил, что проблемы Кавказа решать нужно комплексно.

Именно во время президентства Ахсарбека Галазова, в тех невероятно тяжелых условиях, зародилось межнациональное общественное движение «Наша Осетия», которое он всячески поддерживал и опекал. При нем сложилась четкая национальная политика нашей республики. В то время представители национально-культурных центров и обществ принимали самое активное участие во многих форумах, занимались миротворческой деятельностью. Ахсарбек Хаджимурзаевич любил повторять, что только вместе мы, наш многонациональный народ, представляем силу, что только вместе мы может выстоять.

Помню, он очень тяжело переживал развал Советского Союза. Все время задавался одним и тем же вопросом: «Есть хотя бы одна республика, которая от этого выиграла?» И сам же на него отвечал: «От этого не выиграл никто». Галазов в полной мере ощущал ту ответственность, которую должен ощущать президент. Любя свой народ, он никогда не выделял его. Делал все возможное для сохранения мира и стабильности в нашей республике. Хорошо помню, как во время грузино-осетинского конфликта некоторые горячие головы здесь, у нас, требовали выселения из Северной Осетии грузин. Ахсарбек Хаджимурзаевич тогда выступил по телевидению. Заявил, что будут наказываться те, кто станет обижать наших соседей-грузин, которые ни в чем не виноваты. После этого была организована охрана грузинской школы, отдельных домов, где проживали грузины, открыта телефонная «горячая линия». Галазов вовремя пресек провокационные действия на корню. К большому сожалению, в других республиках не было такого гуманного и продуманного подхода, не было мудрой национальной политики, тон которой задал Галазов.

Ахсарбек Хаджимурзаевич был выдающимся политическим деятелем-тяжеловесом, оценку миссии которого еще предстоит дать историкам. Он всегда с присущей ему принципиальностью защищал интересы многонационального народа Осетии, а мы его в этом поддерживали. С президентом Ахсарбеком Галазовым считались в Москве. Он настоящий пример для подражания молодым, начинающим политикам.

Наш наставник и друг

Не стало моего Большого доброго Учителя и Наставника Ахсарбека Хаджимурзаевича Галазова…

Почти 30 лет по воле судьбы я находился вдали от родительского гнезда. Когда вернулся на малую родину, если заходил разговор об Ахсарбеке Хаджимурзаевиче, который тогда возглавлял республику, я с гордостью подчеркивал, что он был моим учителем. Не скрою, много было и таких людей, которые поливали его грязью. И я вступал с ними в перепалку, потому что знал Галазова с самого своего детства – мы жили на одной улице. Кстати, эта улица (сейчас называется улица Сталина) дала республике четырех первых руководителей. Первым из них был незаслуженно забытый Татари (Георгий) Федорович Кабоев, который в 30-х годах прошлого столетия занимал должность председателя Северо-Осетинского облисполкома. Он был репрессирован в 1938 году, реабилитирован посмертно в 1956-м. Затем республику возглавляли проживавшие некогда на этой же улице Кубади Кулов, Владимир Агкацев и Ахсарбек Галазов. Отец Ахсарбека в 1938 году тоже стал жертвой репрессий. В те тяжелейшие времена его мать Уласка вырастила, воспитала и дала высшее образование всем своим четверым детям. Старшим из них, когда семья лишилась кормильца, был 9-летний Ахсарбек.

Помню, Ахсарбек Хаджимурзаевич уже работал учителем, а Уласка все еще трудилась на колхозных полях с тяпкой в руках. Мне было лет 12, когда на каникулах взял на прополку гектар кукурузного посева. Как ни старался, даже на обед не ходил, не мог угнаться за взрослыми. Когда они заканчивали прополку своих участков (в основном там были женщины), одна за другой приходили мне на помощь – становились полоть с противоположной стороны моего участка, идя мне навстречу. И первыми из них были Уласка Галазова и Верна Колиева (мать известного потом в республике первого секретаря Правобережного райкома партии, затем ответственного работника аппарата Северо-Осетинского обкома Хаджимурзы Колиева).

В годы моей учебы в Хумалагской школе Ахсарбек Хаджимурзаевич был там учителем русского языка и литературы. Правда, не в моем классе, у нас был другой учитель, Иван Иванович, который часто болел. И тогда его подменял Ахсарбек Хаджимурзаевич. Я помню его уроки, особенно литературу. Расскажет нам, допустим, о творчестве Пушкина, Маяковского, Толстого, Шолохова, да так доходчиво, что дома урок и учить не надо.

В те времена были определенные шаблоны преподавания предметов в школе. Но Ахсарбек Хаджимурзаевич практически не придерживался их. Он все время приучал нас к самостоятельному мышлению.

В школе учащиеся-старшеклассники робко пробовали свои силы в литературном творчестве. Кто-то писал небольшие корреспонденции в районную газету, кто-то сочинял стихи, а кто-то пытался писать и рассказы. И в сентябре 1956 года (я тогда учился в 9 классе) Ахсарбек Хаджимурзаевич собрал нас в литературный кружок. Решили выпускать свой литературно-художественный рукописный журнал «Æвзонг талатæ» («Молодые побеги»). На заседаниях кружка мы разбирали «творения» каждого из нас. Указывали достоинства и критиковали недостатки, после чего автор дорабатывал свой «шедевр», готовил к «изданию» в нашем журнале.

В январе 1957 года мы выпустили первый номер нашего журнала в единственном экземпляре. Наши художники – учащиеся Мадина Икоева, Маирбек Кцоев, Эльбрус Уртаев и Петр Ким «снабдили» стихи и рассказы иллюстрациями, нарисованными цветными карандашами.

Вот что писал Ахсарбек Хаджимурзаевич во вступительной статье под заглавием «Напутствие»: «Дорогие ребята! Вы человеческие семена, брошенные в плодотворную почву жизни. Но каждый из вас сам может и должен следить за своим ростом, удобряя почву творческой мыслью, борясь с гнилью и сорняком в мыслях и чувствах. Бойтесь брать чужое – это низко! Работайте над тем, что вы имеете, и честно приобретайте новое! Только тогда молодые побеги вырастут в могучие деревья, только тогда они принесут добрые плоды».

Прослышав о хумалагском литкружке, к нам попросились ребята из Заманкула – Мухтар и Даурбек Дзиоевы, братья Ахсар и Геор Чеджемовы, Геор Арчегов. Раз в неделю они преодолевали пешком 24-километровый путь от Заманкула до Хумалага и обратно, чтобы поучаствовать в занятиях литкружка, куда они приносили на обсуждение и свои творения.

Таким образом, школьный кружок превратился, можно сказать, в районное литературное объединение.

Работой нашего творческого объединения заинтересовался один из самых любимых писателей Осетии Дабе Мамсуров. Он много раз приезжал в Хумалаг, даже вносил свои поправки в наши творения. Похвальные слова такого маститого писателя были для нас окрыляющими.

Из ребят, занимавшихся в нашем литературном объединении, которым руководил Ахсарбек Хаджимурзаевич, стали впоследствии известными в Осетии поэтами и прозаиками братья Ахсар и Геор Чеджемовы, Дамир Дауров, Даурбек Дзиоев (Хъауыраты Дауыр).

Наши еще довольно слабенькие на сегодняшний взгляд творения, которые вошли в первый номер рукописного литературно-художественного журнала «Æвзонг талатæ», не представляют особой художественной ценности. Но дорога сама память о тех далеких временах, когда молодежь стремилась к чему-то светлому. И все потому, что у нас был такой доброжелательный и мудрый наставник, как Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов.

Прощай, мой дорогой Учитель и добрый Друг…

Мурат КАБОЕВ,

журналист, лауреат Всероссийской премии «Золотое перо»

Архиепископ Владикавказский и Аланский ЗОСИМА:

– Ахсарбек Галазов был выдающимся сыном осетинского народа, видным государственным и политическим деятелем, талантливым педагогом, нелицемерным патриотом своего Отечества, мужественным и высоконравственным человеком.

Жизнь Ахсарбека Хаджимурзаевича не была легкой и безмятежной. Он прошел непростой, но славный путь от простого сельского учителя до главы Северной Осетии, став ее первым президентом и навсегда вписав золотыми буквами свое имя в историю Отчизны. Особо трудные испытания выпали на его долю в годы перестройки — распад великой державы, центробежные процессы на Северном Кавказе, война в Южной Осетии, кровавый конфликт в Пригородном районе, однако все, что мог сделать в то время президент республики для своего народа, Ахсарбек Хаджимурзаевич с честью выполнил.

С уважением и заботой относился А. Х. Галазов к духовным нуждам православных верующих Осетии. В годы своего президентства он поддерживал идею воссоздания Владикавказской епархии Русской православной церкви. Именно при Ахсарбеке Хаджимурзаевиче началось строительство Свято-Георгиевского собора во Владикавказе, который ныне является кафедральным храмом возрожденной Владикавказской и Аланской епархии.

Выражая свои искренние соболезнования родным и близким новопреставленного раба Божия Ахсарбека, молюсь, да пребудет с его бессмертной душой в мире ином неизреченное милосердие Божие. Вечная ему и добрая память!

– Он был одним из нас. Он был живым человеком, взвалившим ответственность за свой народ, свою Осетию в крайне трудный, во всех смыслах, исторический период. И он выдержал этот груз ответственности и немыслимых нагрузок при принятии крайне важных для всех осетин решений. Были, наверное, и ошибки: кто из нас свят и непогрешим – мы все живые люди. И сравнивая со всеми, кто после него возглавлял Осетию, могу сказать одно: он никогда не предавал и не предал бы свой народ. Величие познается в сравнении и видится издалека. И мы уже увидели его величие перед пигмеями, приходившими ему на смену уже пару раз. Думаю, достаточно, чтобы судить. Время завершит его портрет и вынесет свое суждение.

Жизнь дала мне несколько возможностей очень короткого общения с этой личностью. И всегда удивляли простота общения и отсутствие всякой дистанции. Он был неподдельным, врожденным интеллигентом, оттененным особой осетинской печатью – Æгъдау. В самом глубинном и чистом смысле этой нашей общей культуры. И эти духовные и нравственные категории и позволили ему уйти достойно с поста президента, не цепляясь за это кресло руками и зубами, чтобы любыми средствами удержать власть. И все это сопровождалось грязными выборными методами и отвратительными информационными технологиями, которые были применены против него. И которые так прижились у нас, став визитной карточкой осетинской власти. Пришлось ему в этот период пережить и предательство многих из своего окружения, холуями переметнувшихся к его сопернику. Они и сегодня холуи, оскотинившие Осетию и его народ.

Жаль, Ахсар, что ты это все видел. Жаль, что ты ничего уже не мог предотвратить. А когда мог – благородство в тебе победило рационализм, не позволив гнать этих жадных хищников из нашей Осетии. Но в любом случае ты умер Осетином, достойным сыном своего народа и своей Родины.

Кем умрут они, предавшие тебя тогда и предающие с тех пор Осетию, те, которые воздают тебе сегодня свои регламентные чиновничьи почести?..

Рухсаг у, Æхсар...

Комментарий с сайта gradus.pro

Джабраил ГАБАЧИЕВ, адвокат, политолог:

– Умер Ахсарбек Хаджимурзаевич – первый всенародно избранный Президент Республики Северная Осетия-Алания. Именно тем, что он был первым всенародно избранным главой республики, он войдет в историю Северной Осетии. Каким он был, какой след оставил после себя, еще рано судить. История еще скажет о нем свое слово. Большинство людей будут вспоминать его добрым словом. Он никому не желал и не делал зла. Мы с ним были политическими оппонентами, но его уважали за умение выслушать и понять. За то, что не мстил, умел прощать. Имел мужество признавать свои ошибки. Но главное его достоинство было в том, что он не уходил от трудностей, от проблем своего народа. Он высоко ценил доверие к нему со стороны простых людей. Его предавали – близкое окружение, «попутчики» по работе. Но был выше них по своим моральным и нравственным качествам. Он смог даже их простить. Простим и мы его за отдельные ошибки и заблуждения.

А. Галазов возглавлял республику в переходный, реформенный период. Он, как человек системы тоталитарного режима, нашел в себе мужество и волю перестроиться самому и начать реформы по становлению в республике основ демократии и правового государства. Он был автором Основного закона РСО-Алания. Пытался сделать из нас, из рабов системы, свободных граждан. И не его вина, что мы не смогли распорядиться своей завоеванной свободой. А. Галазов это делал как достойный сын своего народа, как высокой чести гражданин и как народом избранный Президент республики. История не приемлет сослагательного наклонения, но он, в отличие от сегодняшних правителей, ради сохранения своего президентского кресла не пошел бы на то, чтобы лишить своих сограждан-избирателей их конституционного права выбирать себе главу республики. Посчитал бы это унижением достоинства Лидера нации. Рухсаг у, нæ уæздан Æхсарбег!!!

Телеграмма

г. Владикавказ, ул. Бутырина, 10.

Галазовым

Федерация спортивной борьбы России, исполком, Главный тренерский совет, выдающиеся борцы современности, многократные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр выражают искренние соболезнования и скорбят по поводу безвременной кончины Галазова Ахсарбека Хаджимурзаевича.

Перестало биться сердце замечательного человека, одного из символов нашего народа, пламенного патриота и строителя новой России, положившего всю свою жизнь, ум и неиссякаемый талант на алтарь возрождения и процветания Родины.

А. Х. Галазов – один из выдающихся руководителей и политиков регионов России, человек с высочайшей культурой и нравственностью, снискавший всеобщую любовь и уважение от рядового гражданина до президента страны. Он всегда был там, где нужны были интеллект и трудолюбие, профессионализм и высшие человеческие качества.

Министр просвещения Северной Осетии, ректор СОГУ, первый Президент РСО-Алания, вернувший республике ее историческое название, член Совета Федерации.

А. Х. Галазов уделял большое внимание спорту – способствовал созданию одного из первых клубов в стране по вольной борьбе «Аланы», проведению матча века «Сборная мира – Сборная России» в г. Владикавказе, международных турниров на призы президента по футболу с участием ведущих команд из Бразилии, Голландии, Италии, Испании, и победе команды «Спартак-Алания» в чемпионате России по футболу в 1995 г. Пусть светлая память об Ахсарбеке Хаджимурзаевиче озаряет и вдохновляет победоносный путь новым поколениям спортсменов во славу России.

Мамиашвили, Фадзаев, Карелин, Миндиашвили, Резанцев, Тедеев, Журули, В. Мамиашвили, Брюсов, Ким,

Мусульбес, Маргиев, Мкртычев,

Когуашвили, Кумаритов, Бароев,

Магомедов, Гусейнов, Невретдинов,

Мроказов, Попов, Казиев, Тебиев, Бестаев, Форов, Шахмурадов, Агайты, Иваницкий