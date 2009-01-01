Официально

Как обещали депутаты фракции «Патриоты России», они будут контролировать расходование бюджетных средств. Исходя из этого, в адрес главы Дигорского района и министра финансов РСО-Алания направлены соответствующие запросы.

Главе Администрации местного самоуправления

Дигорского района

К. В. Марзоеву

Уважаемый Казбек Викторович!

В соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания «О Парламенте Республики Северная Осетия-Алания» просим Вас представить в адрес фракции «Патриоты России» в Парламенте отчет об исполнении бюджета МО «Дигорский район» за первый квартал 2013 года.

С уважением,

депутат, руководитель фракции «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Министру финансов

РСО-Алания

Н. В. Царевой

Уважаемая Наталья Валерьевна!

В соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания «О Парламенте Республики Северная Осетия-Алания» просим Вас представить в адрес фракции «Патриоты России» в Парламенте отчет об исполнении бюджета МО «Дигорский район» за первый квартал 2013 года.

С уважением,

депутат, руководитель фракции «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

А. С. Фадзаев