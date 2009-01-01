Официально

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ОфициальноКак обещали депутаты фракции «Патриоты России», они будут контролировать расходование бюджетных средств. Исходя из этого, в адрес главы Дигорского района и министра финансов РСО-Алания направлены соответствующие запросы.
Главе Администрации местного самоуправления
Дигорского района
К. В. Марзоеву
Уважаемый Казбек Викторович!
В соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания «О Парламенте Республики Северная Осетия-Алания» просим Вас представить в адрес фракции «Патриоты России» в Парламенте отчет об исполнении бюджета МО «Дигорский район» за первый квартал 2013 года.
С уважением,
депутат, руководитель фракции «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Министру финансов
РСО-Алания
Н. В. Царевой
Уважаемая Наталья Валерьевна!
В соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания «О Парламенте Республики Северная Осетия-Алания» просим Вас представить в адрес фракции «Патриоты России» в Парламенте отчет об исполнении бюджета МО «Дигорский район» за первый квартал 2013 года.
С уважением,
депутат, руководитель фракции «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
А. С. Фадзаев