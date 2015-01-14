Как научить любить Родину

Законов у нас принимается великое множество. Однако мы видим, как они исполняются на деле. Дело в том, что законы-то принимаются, вот только под них не создаются системные механизмы реализации. Поэтому можно принять и закон о патриотическом воспитании, за который так ратует г-жа Матвиенко. Сам по себе он не вреден. Только патриотов в стране больше не станет.

Чтобы они появлялись, нужно целиком восстанавливать всю систему воспитания, начиная с детского сада. Воспитание патриотизма в отдельно взятых армии или школе, когда в остальной стране царит либеральный беспорядок, приведет разве что к дальнейшему расчленению общества.

Сегодня российское общество в полуразложившемся состоянии, и при этом все считают себя патриотами. И либералы, и прозападники, и наше поколение. Свою Родину все любят, но любить ее можно по-разному. Кто-то любит ее за то, что она позволяет ему грабить и обогащаться, кому-то она позволяет эксплуатировать других, кому-то нравится, что можно ездить за рубеж, и так далее.

Так что любить в современной России? Я часто разговариваю с офицерами, интересуюсь, как им служится. И постоянно слышу один вопрос, который задают даже солдаты – а что защищать-то? Абрамовичей, фридманов и вексельбергов, которые только здесь и могут создать свои капиталы? Уже и земли-то русской не осталось, вся кому-то продана и перепродана.

Предприятия уничтожаются и разрушаются. Куда ни глянь, везде возвышаются офисные центры иностранных компаний, торговые дома и тому подобное. Это, что ли, любить и защищать?

Сейчас вот Главное управление кадров Минобороны собирается ввести специальный курс для офицеров, чтобы воспитывать неприятие коррупции. Ну прочтете вы им этот курс, а какой толк? Если в офицере не будет стержня офицерской чести, то никакие лекции не помогут.

Нужно вернуться к нашей исторической традиции, к системе наших ценностей, которые формировались веками и даже тысячелетиями. Россию любят тогда, когда она ставит перед собой высокие цели перед собой – Третий Рим, Евразийская империя, СССР, общество справедливости, первыми прорваться в космос. Сегодня никакой цели власть не ставит.

У нее только одна тайная цель – обогащаться, обогащаться и еще раз обогащаться. Причем круг людей, которые приобщаются к этой «великой» цели, расширяется с каждым днем. Не потому, что они умные, талантливые и сделали что-то полезное для страны. Просто они наглее остальных и «ближе к телу». Клановая система обогащения распространяется как эпидемия. О каком патриотизме может идти речь на таком фоне?

Все, что сегодня делает наша власть якобы ради блага людей, – сплошная имитация и прикрытие дальнейшего разграбление страны. Россия деградирует. Нам пытаются внушить, что у нас какой-то ВВП растет, инфляция замедляется, но это все ложь. Можно говорить о частных факторах, порой в рамках статистической погрешности, но общего развития не наблюдается. Любить нашу деградацию никто не будет. Поэтому власть пытается через патриотизм привить лояльность к самой себе.

Вся центральная Россия сегодня тонет. Это повторяется каждый год. При этом в стране есть гидрологи, институты и

научные учреждения, специалисты высочайшего уровня, которые предлагают различные варианты решения проблемы.

Но их никто не слушает. Вот как Олимпиаду провести – это да. А строить плотины никто не хочет. Потому что плотина будет спасать жителей, но денег в собственный карман не добавит. Спереть нечего. Для сравнения, в Китае 25 000 плотин. Кстати, они не только спасают население от наводнений, но и приносят прибыль. На гидростанциях разводят рыбу, другую живность. У нас на всю Россию 62 плотины. Поэтому нас заливает каждый день. И любить власть за бездействие и тонущую Россию никто не будет.

Любые законы в таких условиях – очередной популизм. Власть показывает, как усердно она работает. А когда наводнение и люди тонут, они пришлют туда несколько эмчээсников, которые будут плавать на лодках под камерами, имитировать спасение. Потом президент торжественно вручит спасателям орден, вот вроде как и сам приложился.

Патриотизм воспитывается делами. Иногда я узнаю, что умирает великий конструктор. Так нигде даже сообщения не увидишь. Зато очередным днем рождения какого-нибудь юмориста пестрят все телеканалы. Казалось бы, кто больше пользы приносит государству и обществу?

Помнится, как в 50-х годах к нам в школу приглашали Героя Советского Союза, снайпера. Так там все районное начальство собралось, вся школа – слушали его с замиранием сердца. А потом мы во дворе играли в этих героев.

Какие у нас сегодня примеры для подражания? Шуты да абрамовичи с березовскими. Казалось бы, махровый жулик, а вокруг него все СМИ до сих пор пляшут. PussyRiot уже почти год как из новостной ленты не исчезают. В советское время кто-нибудь снял бы солдатский ремень, отшлепал их тут же и отправил на поля работать. И через 15 минут о них бы все уже забыли. Неужели это какое-то важное событие?

Патриотизм начинается с дел, которые полезны для общества. В этом, кстати, и заключается принципиальное разногласие между патриотами и либералами. Первые считают, человек сначала должен что-то дать обществу, а только потом требовать для себя. Либералы ровно наоборот. Ничего, кроме вреда, не приносят государству, но постоянно требуют каких-то прав и свобод.

И пока воспитывать патриотизм будут бездельники, которые балаболят круглые сутки и ничего полезного не делают, будет возрастать только ненависть и к власти, и к людям подобного рода. А настоящий, внутренний патриотизм в народе уже вызревает – только это патриотизм национально-освободительный. Нужно избавиться от всего этого мусора и потом заново строить свою страну.

Леонид Ивашов,

президент Академии геополитических проблем