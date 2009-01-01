О доблестях, о подвигах, о славе…

На просторах Интернета вовсю обсуждается прецедент продажи новорожденного в родильном отделении Республиканской клинической больницы. Много интересных, хороших и правильных комментариев написано по этому поводу. Однако мое особое внимание привлекли лишь два из них. Думаю, вы поймете почему.

В одном содержалось почти паническое сожаление о том, что мы опозорились теперь на всю Россию. Кстати, примерно в том же ключе по этому поводу высказался и Глава республики Таймураз Мамсуров. «…Эта информация прошла по всем каналам и заставила краснеть всю республику», – заявил он.

Подобная реакция напомнила мне события конца прошлого года, когда в ноябре после прошедших в республике скандальных выборов в парламент была показана по ТВ посвященная этим событиям передача Андрея Караулова «Момент истины» с громким названием «Над пропастью во лжи». От многих своих знакомых, в числе которых было немало представителей властных структур, слышала я тогда одно и то же: «Как можно было такое допустить? Опозорили нас на всю Россию». Подобная реакция, надо полагать, означает лишь одно: пусть у нас будет все плохо, даже очень плохо (хотя и так уже хуже некуда), но сор из избы выносить – ни-ни. Говорила тогда, повторюсь и теперь: гнойники, дабы болезнь не прогрессировала, нужно вскрывать. И менее всего в подобных случаях следует заботиться о том, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна»

В другом привлекшем мое внимание комментарии было написано что-то типа: «Мы великая нация, с нас все брали пример, и вдруг у нас случилось такое». Я тут же задала вопрос: в чем, собственно, заключается величие нации? В ответ мне посоветовали обратиться к истории. Но история историей, ее сегодня все хорошо знают, однако еще М. Горький подметил (и с ним трудно не согласиться), что «в карете прошлого далеко не уедешь». Классик-то как раз советовал жить настоящим и верить в будущее.

О будущем, однако, лучше промолчим, ибо при таком настоящем, какое имеем сегодня, в него страшновато даже заглядывать. А вот что до настоящего, то оно-то как раз совсем нас не радует. Первое и главное, о чем хотела напомнить: живем мы с вами в республике, которая является банкротом. По уровню социально-экономического развития она занимает первое с конца и последнее с начала, 82-е место в России. Молодежь (да и не только она) в поисках работы ежегодно в больших количествах выезжает за пределы Северной Осетии (и ведь уезжают, как правило, лучшие). Осуждать ее не берусь, ибо будущему нации просто-напросто нечего делать в родных пенатах, где рабочие места не открываются, где зарплаты самые низкие в России, а коррупция расцветает пышным цветом. Все знают, и молодежь в том числе, что всюду в Осетии на хлебных местах сидят (именно сидят, а не работают) так называемые «свои люди». Как они туда попадают, остается только догадываться. Однако, в какое учреждение ни обратишься, картина везде вырисовывается примерно одинаковая: на одного компетентного работника приходится десять несведущих. Так и живем. За деньги поступаем в вузы, за деньги сдаем экзамены и зачеты, за деньги потом устраиваемся на работу, за деньги лечимся, а чаще выезжаем лечиться за пределы республики, так как, зная ситуацию изнутри, не доверяем своим доморощенным эскулапам.

Это мы, мы сами привыкли решать многие свои вопросы за взятки (одни их дают, другие берут), это мы не проявляем свою гражданскую позицию – не ходим на выборы, это мы участвуем в «каруселях» и делаем сбросы за назначенную партию или «нужного» кандидата, это мы не отстаиваем свои права, не требуем открытия рабочих мест, не выступаем против загрязнения окружающей среды, не заставляем так называемых слуг народа, которые давно уже дистанцировались от народа и смотрят на него свысока, прислушиваться к нашему мнению, считаться с нами. Мы ничего этого не делаем. Мы давно уже утратили такое понятие, как «нравственность». Мы только гордимся славой предков.

Тогда какие ж мы великие? Ведь слава предков – это их слава. И слава наших старших – героев Великой Отечественной войны – это тоже их слава. Они, наши старшие, не посрамили славы предков, пройдя через горнило выпавших на их долю испытаний, они восстанавливали в послевоенное время из руин страну и создавали ее славу. Они, а не мы.

Вот и сдается мне, что о славе предков, как и о величии своего народа (хотя какой народ не считает себя и своих предков великими?), можно говорить лишь в том случае, если нынешнее поколение не посрамило этой самой славы.

Анна ГАЗДАНОВА