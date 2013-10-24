Все – на вакцинацию!

О проведении Европейской недели иммунизации в Российской Федерации 20–27 апреля 2013 г.

По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в период с 20 по 27 апреля 2013 г. проводится Европейская неделя иммунизации. В странах Европейского региона, в том числе и в РФ, в эти дни будут осуществляться широкомасштабные кампании по вакцинации населения. В Европейскую неделю иммунизации в апреле страны региона объединятся под лозунгом ЕНИ: «Предотвратить. Защитить. Привить».

Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана как наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями.

Ежегодно в России благодаря вакцинопрофилактике сохраняется жизнь и здоровье около трех миллионов человек. Еще в начале прошлого столетия ежегодно корь уносила жизни почти миллиона детей в возрасте до пяти лет, 21 500 новорожденных и 30 000 женщин погибали от столбняка, который и сегодня поражает детей и женщин из беднейших слоев населения, когда роды проходят в антисанитарных условиях и матери не были привиты против столбняка. В настоящее время на планете проживает около 20 млн человек с последствиями перенесенного полиомиелита.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из 130 млн детей, ежегодно рождающихся на земном шаре, примерно 12 млн умирают в возрасте до 14 лет, причем 9 млн из них – от инфекционных заболеваний. Всего же из 51 млн человек, ежегодно умирающих в мире, у одной трети (около 16 млн) причиной смерти являются инфекционные болезни.

Иммунизация может защитить большие коллективы людей, в том числе целые страны, от инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, которые предупреждают циркуляцию вирусов и бактерий. Если достаточное количество населения иммунизировано, многие вирусы или бактерии не могут распространяться. Этот эффект называется «коллективный иммунитет». Чем больше детей и взрослых на какой-либо территории полностью иммунизировано против определенных инфекционных заболеваний, тем больше каждый из них защищен от этих заболеваний.

Законом введен в практику Национальный календарь профилактических прививок, включающий на сегодня профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гриппа, гемофильной инфекции. Указанные профилактические прививки проводятся всем гражданам Российской Федерации в сроки, установленные Национальным календарем профилактических прививок.

В то время как развивающиеся страны борются за то, чтобы получить вакцины для детей, в развитых странах возникают другие проблемы: население успокоилось в связи с низким уровнем заболеваемости детей и взрослых, родители необоснованно отказываются от проведения прививок детям. Эти ложные убеждения могут привести к росту таких заболеваний, как дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит, в чем мы имели возможность убедиться в начале 90-х годов прошлого столетия на примере возникновения эпидемии дифтерии в Москве.

Если человек не привит, то велика вероятность заболеть тяжелой формой болезни, опасной для здоровья. Отказавшись от прививки, вы рискуете жизнью.

Тенденция к росту числа отказов родителей от иммунизации детей и самих взрослых продолжается. В республике имеются случаи непривитых детей от различных инфекций в связи с недопониманием родителями важности и эффективности вакцинопрофилактики. Отказ от иммунизации детей является нарушением прав ребенка на жизнь и здоровье. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы воспользоваться вакцинами, сохраняющими жизнь.

Защити себя и своих близких! Сделай прививку!

Профилактические прививки помогут защитить вашего ребенка от таких заболеваний, как полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, туберкулез, корь, свинка, краснуха.

Административные последствия отказа от вакцинации:

• при карантине и эпидемии вам могут отказать в приеме в учебное или оздоровительное учреждение;

• вам могут запретить въезд в страны, пребывание в которых, в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договарами РФ, требует конкретных профилактических прививок;

• вам могут отказать в приеме на работу, в детское дошкольное учреждение или отстранить от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Своевременно прививайте своих детей!

Примерно за неделю до процедуры ребенку не следует менять режим питания и вводить прикормы, не следует переводить малыша на новые смеси, включать в его меню новые виды продуктов.

Не торопитесь уходить домой сразу после процедуры и задержитесь в поликлинике на полчаса, чтобы врач мог понаблюдать за состоянием ребенка.

Постарайтесь в течение недели после вакцинации исключить возможность контакта малыша с больными детьми и не меняйте его привычный образ жизни и рацион.

В нашей стране вакцинация детей проводится в поликлинике по месту жительства только с добровольного согласия родителей. Это значит, что ответственность за принятое решение – быть ребенку защищенным (привитым) от инфекции или нет – целиком ложится на родителей. Рекомендуем родителям не спешить отказываться от прививок, а сначала проконсультироваться с врачом и прислушаться к его советам.

Если же по каким-либо причинам ребенок находится в другом населенном пункте республики или за ее пределами, то в любом медицинском учреждении эту прививку обязательно сделают с занесением данных в амбулаторную карту.

Вакцинируя ребенка сейчас, вы предупреждаете не только развитие самого заболевания, что не менее важно, но и развитие тяжелых осложнений.

Неделя иммунизации – это еще один шанс защитить себя и своего ребенка уже сегодня! И будьте здоровы!

Информационно-издательский отдел

Республиканского центра медицинской профилактики



