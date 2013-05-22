Законно ли возведение второго этажа магазина рядом с жилым домом?

Жильцы шестого подъезда многоэтажного дома по ул. Владикавказской, 37/1 оказались в безвыходном положении. Предприниматель Солтан Цховребов решил расширить свой бизнес. По его воле магазин «Магия» рядом с названным домом на глазах незаконно разрастается. По замыслу хозяина возводится 2 этаж торговой точки, который будет примыкать к жилому строению.

В связи с этим 2 апреля жители адресовали коллективное письмо главе АМС г. Владикавказа Сергею Дзантиеву и его заместителям Рите Фидаровой и Майраму Тамаеву.

По проекту три метра жилого строения со стороны фасада будут закрыты вторым этажом строящегося объекта, а крыша достигнет окон третьего этажа жильцов. А вот как будут устроены водосточные системы кровли, неизвестно, что вполне обоснованно служит поводом для тревоги. Ведь по завершении стройки сырость может прописаться в жилых помещениях, к которым примкнет здание.

Пожалуй, в самом незавидном положении в данной ситуации оказалась семья Эллы Цопановой, в окно которой, по плану, упрется лестница на второй этаж возводимого сооружения.

По словам жильцов, они обращались в административ-но-техническую инспекцию,

в инспекцию Госстройнадзора РСО-Алания, в Управление архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа. Архитектор Аслан Владимирович Томаев, как говорит Элла Цопанова, предупредил предпринимателя Цховребова о необходимости приостановления строительных работ, так как срок разрешения на строительство истек в январе текущего года. Однако возведение наружной лестницы продолжалось.

Как сказал сам Солтан Цховребов, с которым удалось связаться по телефону, разрешение на строительство у него имеется. Второй этаж здания, по его словам, не создаст неудобств жильцам, так как водосточная система кровли будет устроена так, что здание не будет сыреть во время дождей. Окна выходят на западную сторону, а, как известно, солнце встает на востоке, поэтому второй этаж не загородит солнечный свет. Что касается лестницы, то она будет посередине здания, и его сооружение также не помешает жильцам. По мнению Солтана, причин для тревоги нет. «Если бы я ущемлял права людей, – говорит он, – то прекратил бы стройку».

Цховребов обещал по приезде в Осетию (на момент разговора он находился за пределами республики) поговорить с жильцами дома на Владикавказской, 37/1. А решение уже за сторонами.