Прокуратура подала протест на постановление мэрии о плате за посещение детского сада

Прокуратура республики выявила нарушения федерального законодательства в постановлении АМС Владикавказа «Об утверждении положения о порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Владикавказа». Так, в постановлении предусмотрено, что в случае непосещения детского сада по причине болезни ребенка, плата все равно взимается в полном объеме (за исключением длительного стационарного лечения ребенка). Родители имеют право не платить за детей лишь в тех случаях, если в дошкольном учреждении объявлен карантин или оно закрыто в связи с ремонтом и проведением аварийных работ.

В общей сложности прокуратура выявила в постановлении АМС города 7 пунктов, противоречащих федеральному законодательству, в трех из них выявлены коррупционные факторы. «Изложенные обстоятельства послужили основанием для принесения прокуратурой республики протеста на постановление АМС. Протест прокурора находится на стадии рассмотрения», — сообщили в прокуратуре Северной Осетии.

Прокуратура Северной Осетии