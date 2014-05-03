Диабет: сладкая угроза

Жизнь не сахар. Больше 50 процентов людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании.

Диабет развивается, когда гормон инсулин прекращает транспортировать сахар из крови. Причиной могут стать вирусные или иммунные поражения поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. В результате сахар накапливается в крови, а клетки организма остаются ни с чем. Медики называют такое состояние «голод среди изобилия».

Отсутствие углеводного питания клеток – это лишь часть проблемы. Сахар тянет на себя воду из клеток. Накопившаяся в кровяном русле жидкость уходит через почки, и в организме наступает обезвоживание. Этим объясняются симптомы диабета: сухость во рту, жажда, обильное питье и такое же частое и обильное мочеиспускание. У человека начинает снижаться вес. Если на этом этапе не приступить к лечению болезни, человек может погибнуть от диабетической комы.

В норме у здорового человека сахар в крови не должен подниматься выше 5,5 ммоль/л натощак. Превышение этого уровня свидетельствует о неполадке в организме. Существует несколько разновидностей заболевания. Описываемые в статье рекомендации касаются самой распространенной формы – инсулинозависимого диабета, или диабета I типа. Лечение его одно – инсулин. Вид препарата, доза, методика и режим введения определяются лечащим врачом-эндокринологом строго индивидуально, в зависимости от лабораторных данных.

Когда случайно у взрослого человека обнаруживают повышение уровня сахара в крови и рекомендуют следить за этим показателем, а также уровнем холестерина и давлением, он обычно пропускает это мимо ушей. Ведь никаких неприятных явлений не ощущается. Но это до определенного времени. Недаром диабет второго типа называют «тихим убийцей». Именно диабет второго типа лежит как фоновое заболевание в основе инфаркта, инсульта, гангрены, нарушения половой функции у мужчин.

Диета. Диабет – тот случай, когда диета решает очень много. Врачам хочется запретить как можно больше и наслаждаться хорошими анализами. Больным хочется, чтобы им разрешили как можно больше продуктов и... чтобы анализы оставались в норме.

Нельзя употреблять:

1) «легкие» углеводы – сладости (сахар, мед, варенье, шоколад, конфеты, мороженое);

2) изделия из белой муки, макаронные изделия;

3) фрукты, содержащие глюкозу, – виноград (изюм) и бананы.

Ограниченно можно употреблять черный хлеб, картофель, крупы, фасоль, зеленый горох.

Почти без ограничений можно употреблять мясо и рыбу, несладкие молочные продукты, овощи (кроме картофеля), яйца, фрукты (кроме винограда и банан).

Особую осторожность следует соблюдать с алкоголем – он способен резко снизить сахар в крови.

Фитотерапия. Нет ни одного травяного сбора, который излечивал бы от диабета, поэтому фитотерапию применяют только вместе с диетой и инсулином.

Физкультура. По мнению врачей, тройка, которая ведет диабетика к полноценной и здоровой жизни, это – инсулин, диета, физкультура. Нельзя заниматься физкультурой лишь в том случае, если сахара в крови более 5,5 ммоль/л и если артериальное давление в покое выше 140/90. Перед началом занятий важно сделать электрокардиограмму и научиться измерять частоту пульса (все упражнения, вызывающие учащение пульса свыше 140 ударов в минуту, вредны для здоровья).

Помните! Физическую нагрузку нужно наращивать постепенно, переходя от одного этапа к следующему, и только в том случае, если самочувствие после физической нагрузки не ухудшается.

I этап. Увеличение нагрузки без упражнений. По дороге на работу и с работы старайтесь 1–2 остановки пройти пешком. Полезно ежедневно проходить 1–2 лестничных маршей, по вечерам выгуливать собаку или осуществлять небольшие прогулки. Подумайте о выездах на природу.

II этап. Упражнения для стоп в положении сидя на стуле:

а) сгибание и разгибание пальцев,

б) попеременное поднятие пяток и носков,

в) круговые движения носками и пятками,

г) попеременное сгибание и разгибание ног в колене,

д) движение стопами на себя и от себя при выпрямленных в коленях ногах,

е) попеременные круговые движения выпрямленной в колене ногой,

ж) скатывание в шары и разглаживание газеты.

Каждое упражнение рекомендуется выполнять по 10 раз.

III этап. Ежедневная гимнастика. Комплекс упражнений можно подобрать по согласованию с врачом и инструктором ЛФК. В него должно входить 12–15 упражнений для разных групп мышц. Примерно через 1–2 месяца можно внести коррективы и поменять отдельные упражнения.

IV этап. Занятия спортом. Выбор вида спорта зависит от личностных предпочтений, здоровья и физической подготовки.

При позднем выявлении сахарного диабета к моменту первого обращения пациента к врачу около 40 процентов больных уже имеют необратимые сосудистые осложнения, не поддающиеся лечению.

Население должно понимать: здоровьем надо заниматься тогда, когда оно есть. Ведь сахарный диабет опасен тем, что не дает в начальной стадии никакой симптоматики. Только рациональное питание, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, своевременное обращение к врачу (терапевту и эндокринологу) могут переломить ситуацию.

Нужно регулярно проверять уровень сахара и холестерина в крови – это поможет своевременно выявить нарушения углеводного обмена.

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Здоровья вам и вашим близким!

Информационно-издательский

отдел Республиканского центра медицинской

профилактики