Руслан Албегов защитил титул чемпиона Европы по тяжелой атлетике

Россиянин Руслан Албегов защитил титул чемпиона Европы по тяжелой атлетике на турнире, который завершился в Тиране (Албания).

В воскресенье Албегов стал лучшим в весовой категории свыше 105 кг, подняв по сумме двоеборья 442 кг (195 в рывке + 247 в толчке). Такой же суммарный результат показал и украинец Артем Удачин (200 + 241), однако ему досталось «серебро», так как он тяжелее россиянина почти на 14 кг. Бронзовую медаль завоевал чех Иржи Орсаг — 422 кг (185 + 237).

Это «золото» стало пятым у мужчин и восьмым в копилке сборной России на европейском первенстве в Албании.

Р-Спорт