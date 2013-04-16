Официально Как обещали депутаты фракции «Патриоты России», они будут контролировать расходование бюджетных средств. Исходя из этого, в адрес главы Дигорского района и министра финансов РСО-Алания направлены соответствующие запросы. Как обещали депутаты фракции «Патриоты России», они будут контролировать расходование бюджетных средств. Исходя из этого, в адрес главы Дигорского района и министра финансов РСО-Алания направлены соответствующие запросы. Главе Администрации местного самоуправления Дигорского района К. В. Марзоеву Уважаемый Казбек Викторович! В соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания «О Парламенте Республики Северная Осетия-Алания» просим Вас представить в адрес фракции «Патриоты России» в Парламенте отчет об исполнении бюджета МО «Дигорский район» за первый квартал 2013 года. С уважением, депутат, руководитель фракции «ПАТРИОТЫ РОССИИ» А. С. Фадзаев Подробнее... Как научить любить Родину Законов у нас принимается великое множество. Однако мы видим, как они исполняются на деле. Дело в том, что законы-то принимаются, вот только под них не создаются системные механизмы реализации. Поэтому можно принять и закон о патриотическом воспитании, за который так ратует г-жа Матвиенко. Сам по себе он не вреден. Только патриотов в стране больше не станет. Чтобы они появлялись, нужно целиком восстанавливать всю систему воспитания, начиная с детского сада. Воспитание патриотизма в отдельно взятых армии или школе, когда в остальной стране царит либеральный беспорядок, приведет разве что к дальнейшему расчленению общества. Сегодня российское общество в полуразложившемся состоянии, и при этом все считают себя патриотами. И либералы, и прозападники, и наше поколение. Свою Родину все любят, но любить ее можно по-разному. Кто-то любит ее за то, что она позволяет ему грабить и обогащаться, кому-то она позволяет эксплуатировать других, кому-то нравится, что можно ездить за рубеж, и так далее. Подробнее... О доблестях, о подвигах, о славе… На просторах Интернета вовсю обсуждается прецедент продажи новорожденного в родильном отделении Республиканской клинической больницы. Много интересных, хороших и правильных комментариев написано по этому поводу. Однако мое особое внимание привлекли лишь два из них. Думаю, вы поймете почему. В одном содержалось почти паническое сожаление о том, что мы опозорились теперь на всю Россию. Кстати, примерно в том же ключе по этому поводу высказался и Глава республики Таймураз Мамсуров. «…Эта информация прошла по всем каналам и заставила краснеть всю республику», – заявил он. Подобная реакция напомнила мне события конца прошлого года, когда в ноябре после прошедших в республике скандальных выборов в парламент была показана по ТВ посвященная этим событиям передача Андрея Караулова «Момент истины» с громким названием «Над пропастью во лжи». От многих своих знакомых, в числе которых было немало представителей властных структур, слышала я тогда одно и то же: «Как можно было такое допустить? Опозорили нас на всю Россию». Подобная реакция, надо полагать, означает лишь одно: пусть у нас будет все плохо, даже очень плохо (хотя и так уже хуже некуда), но сор из избы выносить – ни-ни. Говорила тогда, повторюсь и теперь: гнойники, дабы болезнь не прогрессировала, нужно вскрывать. И менее всего в подобных случаях следует заботиться о том, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна». Подробнее... Æвзарынц сæ тыхтæ кафты æмæ зарды Æппæтдунеон кафты боны агъоммæ РЦИ-Аланийы Культурæ æмæ дзыллон-информацион фæрæзты министрады Республикон адæмы сфæлдыстады центр расидт æркаст-конкурс саразынмæ. Уым архайдзыс-ты адæмон кафты æмæ зарды бафæзминаг ансамбльтæ, цæмæй та бахъахъхъæной сæ кадджын ном «Адæмон». Уым ма куыд ивгъуыд азты, афтæ абон дæр æнувыдæй архайдзысты, йе сфæлдыс-тадон куысты уæлвæзад уыцы ном хæссыны аккаг чи суа, уыцы коллективтæ. Æркасты сæйраг нысантæ, хæстæ: – бахъахъхъæнын ирон кафты бындур æмæ аивадон æгъдауæй йæ ирд традицитæ; – æргом здæхт уыдзæн балетмейстерты профессионалон архайдмæ æмæ фольклорон бындурыл арæзт, адæмы зæрдæтæм хæстæг æвæрд хореографион нывтæм; – æркасты архайдзысты республикæйы æппæт хореографион ансамбльтæ; – алы кафты ансамбль дæр хъуамæ равдиса 4–5 концертон программæйы, уыдонæй иу кафт хъуамæ æнæмæнг уа хæсты темæ-йыл æвæрд; – бафæзминаг репертуары та хъуамæ уа кафт скъолайы ахуыры азты цардæй. Подробнее... Все – на вакцинацию! О проведении Европейской недели иммунизации в Российской Федерации 20–27 апреля 2013 г. По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в период с 20 по 27 апреля 2013 г. проводится Европейская неделя иммунизации. В странах Европейского региона, в том числе и в РФ, в эти дни будут осуществляться широкомасштабные кампании по вакцинации населения. В Европейскую неделю иммунизации в апреле страны региона объединятся под лозунгом ЕНИ: «Предотвратить. Защитить. Привить». Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана как наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями. Подробнее... Законно ли возведение второго этажа магазина рядом с жилым домом? Жильцы шестого подъезда многоэтажного дома по ул. Владикавказской, 37/1 оказались в безвыходном положении. Предприниматель Солтан Цховребов решил расширить свой бизнес. По его воле магазин «Магия» рядом с названным домом на глазах незаконно разрастается. По замыслу хозяина возводится 2 этаж торговой точки, который будет примыкать к жилому строению. В связи с этим 2 апреля жители адресовали коллективное письмо главе АМС г. Владикавказа Сергею Дзантиеву и его заместителям Рите Фидаровой и Майраму Тамаеву. По проекту три метра жилого строения со стороны фасада будут закрыты вторым этажом строящегося объекта, а крыша достигнет окон третьего этажа жильцов. А вот как будут устроены водосточные системы кровли, неизвестно, что вполне обоснованно служит поводом для тревоги. Ведь по завершении стройки сырость может прописаться в жилых помещениях, к которым примкнет здание. Пожалуй, в самом незавидном положении в данной ситуации оказалась семья Эллы Цопановой, в окно которой, по плану, упрется лестница на второй этаж возводимого сооружения. Подробнее... Прокуратура подала протест на постановление мэрии о плате за посещение детского сада Прокуратура республики выявила нарушения федерального законодательства в постановлении АМС Владикавказа «Об утверждении положения о порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Владикавказа». Так, в постановлении предусмотрено, что в случае непосещения детского сада по причине болезни ребенка, плата все равно взимается в полном объеме (за исключением длительного стационарного лечения ребенка). Родители имеют право не платить за детей лишь в тех случаях, если в дошкольном учреждении объявлен карантин или оно закрыто в связи с ремонтом и проведением аварийных работ. В общей сложности прокуратура выявила в постановлении АМС города 7 пунктов, противоречащих федеральному законодательству, в трех из них выявлены коррупционные факторы. «Изложенные обстоятельства послужили основанием для принесения прокуратурой республики протеста на постановление АМС. Протест прокурора находится на стадии рассмотрения», — сообщили в прокуратуре Северной Осетии. Прокуратура Северной Осетии Подробнее... Диабет: сладкая угроза Жизнь не сахар. Больше 50 процентов людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании. Диабет развивается, когда гормон инсулин прекращает транспортировать сахар из крови. Причиной могут стать вирусные или иммунные поражения поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. В результате сахар накапливается в крови, а клетки организма остаются ни с чем. Медики называют такое состояние «голод среди изобилия». Отсутствие углеводного питания клеток – это лишь часть проблемы. Сахар тянет на себя воду из клеток. Накопившаяся в кровяном русле жидкость уходит через почки, и в организме наступает обезвоживание. Этим объясняются симптомы диабета: сухость во рту, жажда, обильное питье и такое же частое и обильное мочеиспускание. У человека начинает снижаться вес. Если на этом этапе не приступить к лечению болезни, человек может погибнуть от диабетической комы. Подробнее... Руслан Албегов защитил титул чемпиона Европы по тяжелой атлетике Россиянин Руслан Албегов защитил титул чемпиона Европы по тяжелой атлетике на турнире, который завершился в Тиране (Албания). В воскресенье Албегов стал лучшим в весовой категории свыше 105 кг, подняв по сумме двоеборья 442 кг (195 в рывке + 247 в толчке). Такой же суммарный результат показал и украинец Артем Удачин (200 + 241), однако ему досталось «серебро», так как он тяжелее россиянина почти на 14 кг. Бронзовую медаль завоевал чех Иржи Орсаг — 422 кг (185 + 237). Это «золото» стало пятым у мужчин и восьмым в копилке сборной России на европейском первенстве в Албании. Р-Спорт «Я чудо зрела – руки пианиста…» Творческая встреча с известным осетинским композитором, секретарем Союза композиторов России, председателем Союза композиторов Северной Осетии и художественным руководителем Государственной филармонии РСО-Алания, членом Республиканского президентского совета по культуре, одним из основателей и организаторов конкурса юных дарований «Звездочки Осетии», известным общественным деятелем Ацамазом Макоевым состоялась 11 апреля в Большом фойе Национальной научной библиотеки РСО-Алания в рамках долгосрочного совместного проекта главной библиотеки республики и Союза композиторов РСО-А «Музыка для вас». Выпускник детской музыкальной школы № 1 им. П. И. Чайковского и Орджоникидзевского училища искусств (ныне Владикавказский колледж искусств им. Валерия Гергиева) Ацамаз Владимирович Макоев учился сначала в Ленинграде, где окончил консерваторию по специальности «фортепиано», а затем в Ереванской консерватории по классу «композиция». С 1986 года он в течение десяти лет работал в Северо-Осетинском драматическом театре им. Владимира Тхапсаева. Заслуженным деятелем искусств России, Северной Осетии и Ингушетии, лауреатом премии имени Коста Хетагурова Ацамазом Макоевым созданы четыре симфонии, опера «Аланы», концерт для симфонического оркестра «Хроника года», симфония «Моя родина – Беслан», двойной концерт-поэма для фортепиано и скрипки с оркестром, три фортепианных концерта, из них Третий концерт «Памяти Грига» был удостоен диплома Норвежского общества и Музея Грига на международном конкурсе композиторов в г. Осло (Норвегия) в 1998 г., а также балет «Парад планет», три мюзикла, циклы вокальных произведений, музыка для 50 спектаклей, свыше 100 эстрадных песен. Подробнее...